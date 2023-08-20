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Сегодня, 14:55

У россиян продолжаются проблемы с регистрацией турецких аккаунтов в PS Store

Владислав Шалганов
Корреспондент
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The Last Of Us Part 1.
Фото Naughty Dog

Проблемы с регистрацией новых турецких аккаунтов PlayStation Store в России наблюдаются уже несколько недель. Теперь сбой в регистрации распространятся не только на российский регион.

God of&nbsp;War Ragnarok. У россиян пропала возможность зарегистрировать аккаунт в турецком PSN

Если игрок пытается зарегистрировать регион, в котором он не находится, то может возникнуть ошибка. Такая ошибка возникает не часто, но проблема с созданием новых аккаунтов у россиян до сих пор остается актуальной.

Проблемы с регистрацией.
Фото Мир PlayStation, Telegram

Для регистрации и доступа в магазин теперь желательно использовать VPN или прокси. Также для лишней безопасности лучше делать это через платные приложения и сервисы, так как бесплатные VPN очень быстро блокируют.

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