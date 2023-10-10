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Сегодня, 14:05

У россиян появилась новая возможность для пополнения кошелька Steam, PlayStation 5 и Xbox Series

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Counter-Strike 2.
Фото Valve

У геймеров из России появился новый способ для пополнения видеоигровых кошельков.

Магазин пополнения кошельков.
Фото МТС

Наравне с сервисами по продаже ключей (например Plati.market) подобный создали и МТС. Желающие могут купить ваучер на пополнение различных сервисов — Netflix, Steam, PlayStation 5, Xbox Series и другие.

Witcher 3.
Фото CD Projekt Red

Пополнить PlayStation Network получится только пользователям с аккаунтами из США, хотя большинство аккаунтов геймеры из России заводят в Турции. Похожая ситуация у Battle.Net и Fortnite.

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