У россиян появилась новая возможность для пополнения кошелька Steam, PlayStation 5 и Xbox Series
У геймеров из России появился новый способ для пополнения видеоигровых кошельков.
Магазин пополнения кошельков.
Фото МТС
Наравне с сервисами по продаже ключей (например Plati.market) подобный создали и МТС. Желающие могут купить ваучер на пополнение различных сервисов — Netflix, Steam, PlayStation 5, Xbox Series и другие.
Witcher 3.
Фото CD Projekt Red
Пополнить PlayStation Network получится только пользователям с аккаунтами из США, хотя большинство аккаунтов геймеры из России заводят в Турции. Похожая ситуация у Battle.Net и Fortnite.
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