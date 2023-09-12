У Overwatch 2 появился конкурент — NBA 2K24 стала второй худшей игрой в Steam

Баскетбольный симулятор NBA 2K24 занял вторую строчку в топе худших игр в магазине Steam.

Игру ругают за однообразный геймплей, который не меняется уже на протяжении нескольких лет; устаревшую графику; плохо оптимизированный онлайн-режим, в котором много читеров; беспощадный донат и цену — за стандартное издание игры разработчик просит около 6200 рублей.

NBA 2K24. Фото 2K

На первом месте в списке худших до сих пор остается киберспортивный шутер Overwatch 2 — из 183 тысяч обзоров у игры всего 16 тысяч положительных.