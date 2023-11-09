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Сегодня, 19:47

У новой Assassin's Creed будет лучшая графика в истории серии

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Ubisoft

Инсайдер j0nathan поделился деталями Assassin's Creed: Codename Red — грядущей игры о приключениях ассасинов и тамплиеров в средневековой Японии.

Нейросетевой арт по&nbsp;Assassin's Creed.В Ubisoft экономят на художниках — арт по Assassin's Creed рисует нейросеть

По его словам, в проекте появится крюк-«кошка», карта будет больше чем в Assassin's Creed: Valhalla, но меньше, чем в «Одиссее», а главные герои игры, африканский самурай и девушка, обладают разными способностями. Но самое главное — j0nathan утверждает, что графика в игре будет лучшей в серии.

Источник: YouTube
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