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Сегодня, 14:14

У Египта появилась своя команда по Dota 2 — в ней будет русский игрок

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Gamax Esports.
Фото Соцсети

Египетский клуб Gamax Esports создал свою команду по Dota 2. В ней будет один русский игрок.

Dota 2.
Фото Valve

Речь о парне с никнеймом Replicate. До вступления в Gamax он не был ни в одном клубе, поэтому его по праву можно считать новичком в киберспортивной доте.

«Мы с гордостью представляем нашу новую команду по Dota 2. В команде собраны игроки самого высокого уровня. Следите за командой и поддерживайте «Драконов» в предстоящих турнирах», — сообщается в анонсе Gamax Esports.

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