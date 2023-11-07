У Египта появилась своя команда по Dota 2 — в ней будет русский игрок

Египетский клуб Gamax Esports создал свою команду по Dota 2. В ней будет один русский игрок.

Dota 2. Фото Valve

Речь о парне с никнеймом Replicate. До вступления в Gamax он не был ни в одном клубе, поэтому его по праву можно считать новичком в киберспортивной доте.

«Мы с гордостью представляем нашу новую команду по Dota 2. В команде собраны игроки самого высокого уровня. Следите за командой и поддерживайте «Драконов» в предстоящих турнирах», — сообщается в анонсе Gamax Esports.