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Сегодня, 14:50

У Cyberpunk 2077: Phantom Liberty не будет русской озвучки

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Cyberpunk 2077.
Фото CD Project Red

У DLC к Cyberpunk 2077 не будет русской озвучки.

Cyberpunk 2077.
Фото CD Project Red

Русские голоса можно будет услышать только в основной игре — как только начнется сюжетное дополнение, озвучка автоматически сменится на английскую.

Но есть и хорошие новости — в игре будут присутствовать субтитры, поэтому для людей, не знающих английского, игра все еще будет доступна.

Релиз Cyberpunk 2077: Phantom Liberty запланирован на 26 сентября.

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