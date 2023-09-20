У Cyberpunk 2077: Phantom Liberty не будет русской озвучки

У DLC к Cyberpunk 2077 не будет русской озвучки.

Cyberpunk 2077. Фото CD Project Red

Русские голоса можно будет услышать только в основной игре — как только начнется сюжетное дополнение, озвучка автоматически сменится на английскую.

Но есть и хорошие новости — в игре будут присутствовать субтитры, поэтому для людей, не знающих английского, игра все еще будет доступна.

Релиз Cyberpunk 2077: Phantom Liberty запланирован на 26 сентября.