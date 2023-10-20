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У Baldur's Gate 3 появится конкурент — Warhammer 40,000: Rogue Trader удивит игроков количеством последствий

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Warhammer 40,000 — Rogue Trader.
Фото Owlcat Games

Разработчики из российской студии Owlcat Games выпустили очередной трейлер своей новой ролевой игры во вселенной Warhammer 40 000 — Rogue Trader.

В нем игрокам обещают не только свободу выбора, но и важные для сюжета последствия принятых решений.

Так, протагонист может служить Империуму Человечества из высших побуждений, может набивать собственные карманы, а может и вовсе все глубже погружаться в ересь — и это не пройдет мимо острого взгляда инквизитора, с которым то и дело придется общаться по ходу игры.

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Разработчики обещают, что от результата этих бесед-допросов будет зависеть очень многое. Что же, посмотрим! Причин для недоверия нет — их предыдущую игру Pathfinder: Wrath of the Righteous иногда сравнивают с Baldur's Gate 3, и не всегда в пользу последней. Rogue Trader выйдет уже 7 декабря этого года.

Источник: YouTube
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