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Сегодня, 21:27

Twitch снова запретил контент «для взрослых» — прошло всего два дня

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Twitch

Всего пару дней назад Twitch значительно расширил список допустимого на своей платформе. В частности, на нем стала разрешена нарисованная эротика. Но сегодня большую часть изменений откатили обратно.

Twitch. На Twitch появится категория «для взрослых»

В заявлении Twitch подчеркнули, что «зашли слишком далеко», вызвав обеспокоенность у сообщества и проблемы у системы модерации на основе искуственного интеллекта. Впрочем, нагота в играх все еще разрешена — за стрим постельной сцены из Baldur's Gate 3 бан не прилетит.

Источник: DTF
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