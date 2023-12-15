Twitch снова запретил контент «для взрослых» — прошло всего два дня

Всего пару дней назад Twitch значительно расширил список допустимого на своей платформе. В частности, на нем стала разрешена нарисованная эротика. Но сегодня большую часть изменений откатили обратно.

В заявлении Twitch подчеркнули, что «зашли слишком далеко», вызвав обеспокоенность у сообщества и проблемы у системы модерации на основе искуственного интеллекта. Впрочем, нагота в играх все еще разрешена — за стрим постельной сцены из Baldur's Gate 3 бан не прилетит.