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3 января, 13:40

Twitch отказался от художественной наготы — прошло меньше месяца

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Amourath.
Фото Twitch

Twitch обновил правила в ответ на слишком откровенные прямые трансляции.

Twitch. На Twitch появится категория «для взрослых»

Теперь на площадке запрещены любые стримы с цензурными полосами и другими ухищрениями, чтобы спрятать контент для взрослых. Теперь любой стример обязательно должен быть в одежде.

Полные правила:

— На стримах обязательно должна быть непрозрачная одежда;
— Девушкам нельзя показывать оголенную грудь;
— Нельзя прикрывать интимные места «цензурными полосками»;
— Нельзя показывать декольте, если создается впечатление, что стример без одежды.

Правила, разрешающие подобные стримы, ввели 18 декабря 2023 года.

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