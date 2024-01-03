Twitch отказался от художественной наготы — прошло меньше месяца

Twitch обновил правила в ответ на слишком откровенные прямые трансляции.

Теперь на площадке запрещены любые стримы с цензурными полосами и другими ухищрениями, чтобы спрятать контент для взрослых. Теперь любой стример обязательно должен быть в одежде.

Полные правила:

— На стримах обязательно должна быть непрозрачная одежда;

— Девушкам нельзя показывать оголенную грудь;

— Нельзя прикрывать интимные места «цензурными полосками»;

— Нельзя показывать декольте, если создается впечатление, что стример без одежды.

Правила, разрешающие подобные стримы, ввели 18 декабря 2023 года.