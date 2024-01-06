Twitch опубликовал итоги 2023 года — что люди смотрели чаще всего
Стриминг-площадка Twitch опубликовала итоги 2023 года по просмотрам.
Amourath.
Фото VICE
На первом месте с огромным отрывом категория «Just Chatting» — трансляции с живым общением посмотрели больше трех миллиардов часов.
GTA Online.
Фото Rockstar Games
На втором месте по просмотрам — GTA 5. За 2023 год игру посмотрели 1.313 миллиард часов.
League of Legends.
Фото Riot Games
На третьем месте League of Legends — трансляции по этой игре посмотрели 1.311 миллиардов часов.
Counter-Strike 2.
Фото Rockstar Games
Counter-Strike 2 заняла лишь четвертое место — за год киберспортивный шутер смотрели 673 миллиона часов.
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