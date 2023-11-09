Твит с анонсом первого трейлера GTA 6 стал самым популярным за всю историю социальной сети

Сказать, что официальный анонс GTA 6 наделал много шума — не сказать ничего. И вот очередной доказательство — твит Rockstar, в котором компания обещают показать трейлер в декабре, стал самым популярным твитом, посвященным видеоиграм, в истории американской социальной сети.

Сообщение набрало 142 миллионов просмотров, миллион лайков и 475 тысяч репостов. То ли еще будет, когда трейлер все-таки выйдет!