Трое российских киберспортсменов включены в список Forbes

Российский Forbes представил лонг-лист ежегодного рейтинга «З0 до 30».

В число персоналий в категории «Спорт» вошли три российских киберспортсмена: снайпер команды G2 по CS:GO Илья «m0NESY» Осипов, оффлейнер Dota 2 — ростера Team Spirit Магомед «Collapse» Халилов и игрок Valorant состава Gambit Esports Аяз «nAts» Ахметшин.

В список ежегодно входят те, кто к 30 годам получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или даже международном уровне.