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Сегодня, 15:16

Три зарплаты за новый Айфон — цены Apple в России бьют рекорды

Богдан Виноградов
Корреспондент
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iPhone 15.

Сравнение цен на новые iPhone и средних зарплат показало, что покупать технику Apple в России, мягко говоря, не очень выгодно. За обыкновенный iPhone 15 в версии на 512 гигабайтов придется выложить 169 900 рублей — то есть примерно три средних зарплаты по российским меркам.

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Впрочем, в Турции дела обстоят еще хуже — от обитателя этой страны потребуют аж 8 зарплат.

В странах Запада вроде Америки, Канады или Германии сами Айфоны стоят поменьше, а зарплаты повыше — на одну можно будет купить от двух до четырех смартфонов, в зависимости от конкретной страны.

Источник: TG-канал
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