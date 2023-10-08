Три зарплаты за новый Айфон — цены Apple в России бьют рекорды

Сравнение цен на новые iPhone и средних зарплат показало, что покупать технику Apple в России, мягко говоря, не очень выгодно. За обыкновенный iPhone 15 в версии на 512 гигабайтов придется выложить 169 900 рублей — то есть примерно три средних зарплаты по российским меркам.

Впрочем, в Турции дела обстоят еще хуже — от обитателя этой страны потребуют аж 8 зарплат.

В странах Запада вроде Америки, Канады или Германии сами Айфоны стоят поменьше, а зарплаты повыше — на одну можно будет купить от двух до четырех смартфонов, в зависимости от конкретной страны.