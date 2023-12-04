Трейлер GTA 6 удивит своей длиной

Стало известно, что грядущий трейлер GTA 6 побьет рекорд по продолжительности — он будет длиться около 1 минуты и 31 секунды. Казалось бы, не очень много, но первые трейлеры предыдущих проектов Rockstar длились не более 80 секунд.

Между тем уже сейчас на официальной трансляции студии собралось 46 тысяч зрителей — при том, что трейлер покажут только через сутки. Нетрудно представить, что в моменте число зрителей явно перевалит за миллион.