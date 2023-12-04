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Сегодня, 20:45

Трейлер GTA 6 удивит своей длиной

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Rockstar Games

Стало известно, что грядущий трейлер GTA 6 побьет рекорд по продолжительности — он будет длиться около 1 минуты и 31 секунды. Казалось бы, не очень много, но первые трейлеры предыдущих проектов Rockstar длились не более 80 секунд.

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Между тем уже сейчас на официальной трансляции студии собралось 46 тысяч зрителей — при том, что трейлер покажут только через сутки. Нетрудно представить, что в моменте число зрителей явно перевалит за миллион.

Источник: TG-канал CYBERSLOVO
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