Тревор вернется в GTA 6? Актер, сыгравший его в GTA 5, оставил загадочный намек
Стивен Огг, канадский актер, более всего известный по роли Тревора в GTA 5, выложил в своих соцсетях необычное видео.
На нем обнаженный по пояс актер смотрит в камеру на фоне похожего на подвал помещения и раскачивающейся лампочки.
Все это здорово напоминает о Треворе, а учитывая подпись «Как долго я ждал...» — многие фанаты восприняли как подтверждение того, что полюбившийся многим персонаж из предыдущей игры появится и в GTA 6.
Разумеется, никаких официальных подтверждений этой теории сейчас нет.
Источник: TG-канал Steam Community
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