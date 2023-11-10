Тревор вернется в GTA 6? Актер, сыгравший его в GTA 5, оставил загадочный намек

Стивен Огг, канадский актер, более всего известный по роли Тревора в GTA 5, выложил в своих соцсетях необычное видео.



На нем обнаженный по пояс актер смотрит в камеру на фоне похожего на подвал помещения и раскачивающейся лампочки.

Все это здорово напоминает о Треворе, а учитывая подпись «Как долго я ждал...» — многие фанаты восприняли как подтверждение того, что полюбившийся многим персонаж из предыдущей игры появится и в GTA 6.

Разумеется, никаких официальных подтверждений этой теории сейчас нет.