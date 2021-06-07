Третья квалификация турнира UFC и ФКС Москвы пройдет 13 июня

Третья квалификация турнира по UFC 4 совместно с Федерацией компьютерного спорта Москвы состоится 13 июня 2021 года — в день номерного турнира UFC 263, где Исраэль Адесанья будет защищать титул чемпиона в среднем весе в бою против Марвина Веттори.

Как и в других отборочных турнирах этого проекта участники будут играть бойцами, заявленными в главном карде UFC 263.

Призовой фонд каждого отборочного турнира — 25 тысяч рублей. Победитель получит прямую путевку в финальную квалификацию, на которой определятся топ-8 участников LAN-финала с призовым фондом в 150 тысяч рублей.