Треш-стримам осталось недолго — за них начнут штрафовать
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что уже этой весной законопроекты о запрете треш-стримов будут рассмотрены «в приоритетном порядке».
В своем телеграм-канале Володин перечислил возможные варианты, которые сейчас обсуждаются законотворцами:
- Треш-стримы могут отнести к информации, которую запрещено распространять. Это значит, что соцсети должны будут сами искать и удалять подобный контент, а его авторы и участники могут получать штрафы до 700 тысяч рублей и изымать оборудование.
- Факт проведения треш-стримов может стать отягчающим обстоятельством и квалифицирующим признакам сразу по десяти статьям Уголовного кодекса — от побоев до использования рабского труда.
Источник: TG-канал Вячеслава Володина
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