Тренер Nemiga Gaming отметил, что наработки команды потеряли актуальность

Тренер Nemiga Gaming по Dota 2 Алексей j4 Липай оценил выступление своей команды в первых матчах DPC-лиги.

«Мы скримились 5-6 дней, пробовали героев, которых считаем сильными, готовились играть с ними и против них. Ну и в целом работали над общекомандными вещами: дисциплиной, коммуникацией, делением по карте. Пока DPC-лига идет тяжеловато: какие-то наши наработки потеряли актуальность из-за нового патча, где-то не хватает опыта и волнение берет свое, где-то банально не хватает уровня игры», — приводит Metaartings.ru слова Липая.

На данный момент Nemiga делит вторую строчку в турнирной таблице с HYDRA и 9 Pandas.

Первый дивизион DPC-2023: Season 3 для Восточной Европы проходит с 14 мая по 4 июня в онлайн-формате. С 29 июня по 9 июля состоится мейджор, в котором примут участие 3 лучших коллектива.