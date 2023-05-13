Тренер ENCE прокомментировал подготовку команды к BLAST.tv Paris Major 2023

Тренер команды ENCE Ээту sAw Саха рассказал о подготовке команды к BLAST.tv Paris Major 2023, а также рассказал о новичке команды Гай NertZ Илюц.

«После RMR мы были немного истощены, так как это был интенсивный турнир, и мы решили не проводить буткемп. Мы немного отдохнули, а затем сыграли онлайн-турнир и тренировались на праках, чтобы подготовиться. Онлайн-турнир [прим. ред.: Brazy Party 2023] мы использовали для анализа наших ошибок, и я бы сказал, что даже если результаты там не были хорошими, они очень помогли нам в последние недели тренировок. Мы сделали наш игровой план более цельным, нашли пробелы в наших играх и улучшили индивидуальную форму», — цитирует Саху Cybersport.Metaratings.ru.