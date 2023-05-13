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Сегодня, 11:56

Тренер ENCE Ээту sAw прокомментировал выступление команды на стадии Challengers на BLAST.tv Paris Major 2023

Виктория Кравченко
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Тренер команды ENCE Ээту sAw Саха отреагировал на выступление команды на стадии Challengers на BLAST.tv Paris Major 2023.

«Перед BLAST.tv Paris Major 2023 мы немного сфокусировались на нашей атаке, чтобы понять, что все знают свои роли и цели на раунд. Мы хотим играть каждый раунд с определенной целью, а затем, в середине раунда, реагировать на ситуацию на карте и корректировать наши действия, если это необходимо.

Anubis — карта, над которой мы много работали. Наше соотношение побед на ней не самое лучшее, но матчи всегда заканчивались с близким счетом, так что все дело в мелких деталях. Я рад видеть, что на Major Challengers Stage все стало еще лучше, и мы одержали две комфортные победы на этой карте", — цитирует Саху Cybersport.Metaratings.ru.

Стадия «Легенд» состоится сегодня, 13 мая. Начало — в 12.30 мск. В первых матчах выступят Natus Vincere и GamerLegion, а также 9INE и Team Liquid.

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