Трамп выделит на развитие ИИ гигантские деньги

Президент США Дональд Трамп объявил о создании Stargate — совместного проекта от американского разработчика в области ИИ OpenAI, японского холдинга SoftBank и американской компании по разработке программного обеспечения Oracle.

Целью Stargate станет развитие искусственного интеллекта следующего поколения, а на ее достижение будут выделены баснословные 500 миллиардов долларов. Трамп подчеркнул, что новая программа предполагает в том числе строительство огромных дата-центров по всей Америке.

«Этот грандиозный проект является убедительным подтверждением веры в потенциал Америки под руководством нового президента», — заявил Трамп.