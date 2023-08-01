Топ-менеджеры Take-Two получили премию в размере $ 72 млн из-за успеха GTA: Online

Штраус Зельник и Карл Слатофф, руководители Take-Two Interactive, могут быть собой довольны — общая сумма их личных бонусов по итогам финансового года переползла за 72 миллиона долларов. Между тем в прошлом году им выплатили «всего-то» 30 миллионов на двоих.

Причина успеха проста — аудитория с удовольствием несет деньги в игры, которые издает Take-Two. И в первую очередь речь идет о GTA: Online, продолжающей приносить доход даже спустя почти 10 лет после релиза.

Если игроки вдруг не перестанут делать микротранзакции, то Зельник и Слатофф не останутся без денег и по итогам 2024 года.