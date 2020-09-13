Тони Паркер: «Киберспорт превратился в очень дорогое удовольствие»

Бывший чемпион НБА Тони Паркер стал амбассадором первого в истории чемпионата мира по Rainbow Six Siege в интервью Cybersport отметил, что сейчас киберспорт — очень дорогое удовольствие. Экс-баскетболист не удивится, если вскоре киберспортивные игры появятся в программе Олимпийских игр.

— Спор о том, насколько киберспорт вообще можно считать спортивной дисциплиной, длится довольно долго. Многие спортсмены считают, что это «всего лишь видеоигры». А что об этом думаете вы?

— Конечно же, это спорт! Всем, кто спорит с этим, просто нужно сходить на один из турниров. А еще лучше — заглянуть за кулисы и разобраться, как выглядят тренировки киберспортсменов. Игры требуют от вас выносливости, причем как физической, так и ментальной. Успех в большинстве дисциплин также связан с командной работой, с проработкой стратегий. Поэтому если вы попробуете разобраться в том, что происходит на крупных турнирах, то увидите много параллелей с баскетболом или любым другим командным спортом.

Кстати, я не удивлюсь, если киберспорт войдет в программу Олимпийских игр в 2024 или 2028 году. Совершенно не удивлюсь!

— Вы не рассматриваете возможность в будущем открыть полноценный киберспортивный клуб?

— Я уже запустил академию, а у «Лиона» сейчас есть состав по League of Legends, запущенный при поддержке LDLC. И сейчас мне не хочется торопить события. Для начала я хочу посмотреть, что мы можем сделать с текущими проектами, потому что, честно сказать, киберспорт сейчас превратился в очень дорогое удовольствие.

Нужно очень серьезно потратиться, чтобы запустить большой клуб, способный выступать на международной арене. Но я не отрицаю, что однажды решусь на что-то подобное. Это очень интересное направление. Если взглянуть на все инвестиции, которые киберспорт привлек за последние годы, нетрудно заметить, что индустрия развивается в очень позитивном ключе, она стремительно растет.