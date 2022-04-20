TNC Predator победили Motivate.Trust на DPC SEA 2nd Division

Во втором дивизионе DPC лиги Юго-Восточной Азии прошел матч между TNC Predator и Motivate.Trust. Встреча закончилась победой TNC Predator со счетом 2-0.

Первая карта отметилась камбэком от TNC. Выиграв в серии тим-файтов, команда смогла отыграть 22 000 преимущества золотом и победить, так и не выйдя в плюс ни по экономике, ни по фрагам. Карта длилась 53 минуты, 38 убийств у Mоtivate.Trust и 24 у TNC Predator.

Вторая карта прошла гораздо быстрее и увереннее для TNC. Игра прошла за 32 минуты со счетом 9-33 в пользу TNC Predator.

Матчи второго дивизиона Dota Pro Circuit 2021/2022 для Юго-Восточной Азии проходят с 14 марта по 21 апреля. Восемь команд разыграют 75 000 долларов США и слот в первом дивизионе на следующий сезон.