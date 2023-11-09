Titanfall 2 и Prey — геймеры вспомнили игры, которые провалились из-за неудачной даты выхода
Пользователи Reddit вспомнили хорошие игры с плохой датой релиза.
Началось обсуждение с Prey 2017 года — иммерсив-сим получил высокие оценки игроков и критиков, но продажи оказались весьма разочаровывающими.
Частично это могло быть связано с сильными конкурентами вроде The Legend of Zelda: Breath of the Wild и Horizon: Zero Dawn.
Похожая судьба настигла и Titanfall 2 — сетевой шутер с приличной одиночной кампанией остался в тени гигантов из серии Call of Duty и Battlefield. Впрочем, разработчики не забросили сеттинг и выпустили на платформе игры Apex: Legends.
А вот инди-игре с очень необычной концепцией Outer Wilds не повезло еще и с названием — многие путали ее c Outer Worlds от Obsidian. К счастью, это не привело к провалу — сейчас у Outer Wilds почти 49 тысяч обзоров в Steam.
MOBA-шутеру Battleborn пришлось еще хуже — первый Overwatch перетянул на себя почти всю заинтересованную в жанре аудиторию. Battleborn пришлось вести жалкое и относительно недолгое существование, которое ожидаемо закончилось закрытием серверов.