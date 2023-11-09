Видеоигры
Новости
Главная
Видеоигры

Сегодня, 21:55

Titanfall 2 и Prey — геймеры вспомнили игры, которые провалились из-за неудачной даты выхода

Богдан Виноградов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Respawn Entertainment

Пользователи Reddit вспомнили хорошие игры с плохой датой релиза.

Фото Arcane

Началось обсуждение с Prey 2017 года — иммерсив-сим получил высокие оценки игроков и критиков, но продажи оказались весьма разочаровывающими.

Частично это могло быть связано с сильными конкурентами вроде The Legend of Zelda: Breath of the Wild и Horizon: Zero Dawn.

Фото Respawn Entertainment

Похожая судьба настигла и Titanfall 2 — сетевой шутер с приличной одиночной кампанией остался в тени гигантов из серии Call of Duty и Battlefield. Впрочем, разработчики не забросили сеттинг и выпустили на платформе игры Apex: Legends.

Фото Mobius Digital

А вот инди-игре с очень необычной концепцией Outer Wilds не повезло еще и с названием — многие путали ее c Outer Worlds от Obsidian. К счастью, это не привело к провалу сейчас у Outer Wilds почти 49 тысяч обзоров в Steam.

Фото Gearbox Software

MOBA-шутеру Battleborn пришлось еще хуже — первый Overwatch перетянул на себя почти всю заинтересованную в жанре аудиторию. Battleborn пришлось вести жалкое и относительно недолгое существование, которое ожидаемо закончилось закрытием серверов.

Источник: Reddit
0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Сборная Армении вызвала пять игроков из РПЛ на матчи отбора к чемпионату Европы
Село в Дагестане переименуют в честь отца Хабиба Нурмагомедова
Forbes узнал о применении ВСУ «чернобыльских» вертолетов Ми-24Р в зоне СВО
МЧС назвало предварительное число погибших при ракетном ударе в Херсонской области
Уголовное дело возбуждено после гибели людей в результате обстрела Скадовска
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Подпишет ли «Торпедо» новый договор с Ларионовым?
«Вашингтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
«Трактор» обыграл ЦСКА и одержал пять побед подряд
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
«Анахайм» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 5
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
Русская классика на улице в таежном городе. Репортаж Шевченко
«Сан-Хосе» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
«Сан-Хосе» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Необычный хоррор Golden Light можно забрать в Epic Games Store бесплатно — его сделали в России

Несколько секунд «Форсажа 7» перенесли на Unreal Engine 5 — уровень графики потрясает
Новости
RSS RSS
Все новости