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Сегодня, 21:43

Theorycraft games продемонстрировали первые концепт-арты новой MOBA

Читать «СЭ» в
Афиша Loki.

Theorycraft Games выпустила первый концепт-арт своей новой игры под кодовым названием Loki. Это недавнообоазованная студия, состоящая из разработчиков, которые ранее работали над такими проектами Blizzard и Riot Games, как League of Legends, Valorant, Destiny и Overwatch.

Об игре на данный момент известно очень мало, но разработчики утверждают, что были проведены первые тесты PvP составляющей.

MOBA — жанр игр заточеный на киберспорт, в котором совмещены элементы ролевых игр и стратегии в реальном времени. Самыми популярными представителями жанра сейчас являются Dota 2 и League of Legends.

Гэсэр Галсанов

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