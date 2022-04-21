The Witcher's Gwent Project Golden Nekker не появится на консолях

The Witcher's Gwent Project Golden Nekker останется эксклюзивом для ПК и мобильных устройств, сообщил руководитель отдела коммуникаций Gwent Павел Бурза. CD Projekt RED разрабатывает свой спин-офф Gwent для одиночной игры, Project Golden Nekker, только для ПК и мобильных устройств.

В недавнем интервью IGN Бурза подтвердил, что игра будет доступна на ПК, iOS и Android в конце 2022 года. Однако гейм-директор Владимир Торцов далее пояснил, что «не было планов» выпускать игру на консолях.

«Насчёт консолей, мы оставили их (без игры) не просто так», — пояснил Торцов. «Очевидно, что у консолей есть свои плюсы, но релиз проекта не будет работать на них как на основной приоритет . Работа лайв-сервисов с частыми обновлениями — это был действительно тяжелый опыт».

Последний спин-офф Gwent, который еще не получил окончательного названия, был представлен ранее, в январе 2022 года. Его целью всегда было предложить «захватывающий» однопользовательский опыт в отличие от типичного многопользовательского Gwent. Поэтому в нем будет другая настройка, чем в предыдущем побочном продукте Thronebreaker, который больше похож на RPG с картами Gwent.

Конкретной даты релиза пока нет. Также CD Projekt RED официально объявил, что в разработке находится новая игра во вселенной ведьмака.