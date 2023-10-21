The Witcher 4 тестируют на консолях уже сейчас — второго фиаско в духе релиза Cyberpunk 2077 не будет

Разработка Project Polaris, новой игры в серии The Witcher, идет полным ходом — и на этот раз разработчики намерены избежать свидания с граблями.

Колин Уолдер, технический директор студии, рассказал, что разные версии Project Polaris постоянно тестируются на консолях. Во время разработки Cyberpunk 2077 ничего такого не происходило — и это привело к катастрофе на приставках предыдущего поколения.

О сроках релиза нового «Ведьмака» пока ничего не известно, и это не случайность — еще одним уроком, который студия вынесла из неудачного релиза Cyberpunk 2007, стало осторожное отношение к жестким срокам. Если ты не анонсировал дату выхода, то тебе и не придется ее переносить.