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The International теряет свою аудиторию — в этом году за финалом следило меньше 1,5 миллиона человек

Владислав Шалганов
Корреспондент
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The International.
Фото Valve

Похоже, что люди теряют интерес к The International — в этом году за финальным матчем следило 1,442 миллиона человек.

Средняя аудитория турнира, по данным портала Escharts, составила 541 тысячу зрителей. В прошлом же году среднее число зрителей составило 563 тысячи, а за финалом наблюдало 1,751 млн человек.

The International 2023. Вторая победа за три года — российско-украинская Team Spirit вынесла всех на The International 2023 по Dota 2

The International 2023 выиграла команда Team Spirit — ребята завоевали Аегис уже во второй раз, первый был на The International 2021.

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