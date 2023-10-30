The International теряет свою аудиторию — в этом году за финалом следило меньше 1,5 миллиона человек

Похоже, что люди теряют интерес к The International — в этом году за финальным матчем следило 1,442 миллиона человек.

Средняя аудитория турнира, по данным портала Escharts, составила 541 тысячу зрителей. В прошлом же году среднее число зрителей составило 563 тысячи, а за финалом наблюдало 1,751 млн человек.

The International 2023 выиграла команда Team Spirit — ребята завоевали Аегис уже во второй раз, первый был на The International 2021.