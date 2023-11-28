The Callisto Protocol обзавелась профессиональным русским дубляжом — деньги на него собирали фанаты

Команда Mechanics VoiceOver опубликовала полноценный русский дубляж для The Callisto Protocol.

Для того, чтобы выполнить работу на высоком уровне и привлечь к озвучке профессиональных актеров, студия объявила сбор средств с геймеров. За время краудфандинговой компании удалось собрать 350 тысяч рублей.

Чуть позже команда обещала опубликовать дневники работы над The Callisto Protocol — там они расскажут, с какими трудностями им пришлось столкнуться во время озвучки игры.