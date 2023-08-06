«Терминатор 2» и «Король лев» попали в рейтинг лучших фильмов 90-х

Крупное развлекательное издание IGN составило список лучших фильмов из 90-х годов:

25. Призрак в доспехах (1995)

24. Ребята по соседству (1991)

23. Фарго (1996)

22. Титаник (1997)

21. День независимости (1996)

20. Побег из Шоушенка (1994)

19. Ведьма из Блэр (1999)

18. Красавица и чудовище (1991)

17. Шоу Трумэна (1998)

16. Форрест Гамп (1994)

15. Список Шиндлера (1993)

14. Семь (1995)

13. На игле (1996)

12. Молчание ягнят (1991)

11. Терминатор 2: Судный день (1991)

10. Шестое чувство (1999)

9. Бойцовский клуб (1993)

8. Большой Лебовски (1998)

7. Король Лев (1994)

6. Спасти рядового Райана (1998)

5. Славные парни (1990)

4. Криминальное чтиво (1995)

3. Парк Юрского периода (1993)

2. Матрица (1999)

1. История игрушек (1995)

Неожиданного в этом списке мало — Спилберг, Кэмерон, братья Коэны... А вот первое место вызывает недоумение. «История игрушек» — хороший мультфильм, но настолько ли?