Видеоигры
Новости
Главная
Видеоигры

Сегодня, 21:10

Теперь русы будут побеждать ящеров и на дисках — российская игра завоевала большую популярность в Steam

Богдан Виноградов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Гипотетический облик издания.
Фото VG Limited

«Русы против ящеров», нашумевшая игра-мем, продалась очень хорошо — сейчас у нее более 8000 обзоров в Steam. Видимо, успех оказался таким прочным, что издательство VG Limited всерьез задумалось о производстве физического издания — довольно редкого зверя для мира инди-игр.

Русы против ящеров. Русская игра о войне с ящерами вышла в Steam и получила сотни отзывов

Более того, издатели поинтересовались у игроков, что именно те хотят увидеть в коробке — разумеется, кроме древних русов и ящеров поганых. А это значит, что диски с игрой появятся на полках магазинов еще нескоро.

Источник: VK-группа VG Limited
5
0
Читайте также
Агент Фаджоли заявил, что Николо страдает лудоманией и пройдет курс лечения
Медведев и, скорее всего, Рублев. Кто из россиян сыграет на итоговых турнирах
Школьники сломали семилетнему однокласснику позвоночник в Санкт-Петербурге
Россия временно ограничила импорт морепродуктов из Японии
Жительницу Забайкалья задержали за шпионаж в пользу Украины
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Мирошниченко против Воронкова / Последствия выходки Хохлачева
«Анахайм» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, произвольный танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Воронков подрался в первом матче
«Питтсбург» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, ритм-танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Роман Савосин: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Твиззлы, датчики и движ. Как тренируются танцоры Елены Соколовой
Шестеркин и Панарин начали сезон с победы
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
ЦСКА отдает молодого игрока
«Лос-Анджелес» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Появились первые оценки Spider-Man 2 — игра вышла отличной

В S.T.A.L.K.E.R. добавили паркур — теперь игра похожа на Dying Light
Новости
RSS RSS
Все новости