Теперь русы будут побеждать ящеров и на дисках — российская игра завоевала большую популярность в Steam

«Русы против ящеров», нашумевшая игра-мем, продалась очень хорошо — сейчас у нее более 8000 обзоров в Steam. Видимо, успех оказался таким прочным, что издательство VG Limited всерьез задумалось о производстве физического издания — довольно редкого зверя для мира инди-игр.

Более того, издатели поинтересовались у игроков, что именно те хотят увидеть в коробке — разумеется, кроме древних русов и ящеров поганых. А это значит, что диски с игрой появятся на полках магазинов еще нескоро.