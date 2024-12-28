Теперь по старинке? В России запретили звонить через интернет

Правительство РФ приняло меры по борьбе с телефонным мошенничеством. Из перечня лицензий на оказание услуг связи была исключена лицензия на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации.

Это подразумевает запрет IP-телефонии — звонков на мобильные и стационарные телефоны через интернет. В правительстве поспешили успокоить россиян: обычные пользователи по-прежнему смогут звонить друг другу внутри мессенджеров.