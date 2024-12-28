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Сегодня, 14:40

Теперь по старинке? В России запретили звонить через интернет

Евгения Воскресенская
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Фото Freepik

Правительство РФ приняло меры по борьбе с телефонным мошенничеством. Из перечня лицензий на оказание услуг связи была исключена лицензия на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации.

Мессенджер. В России обсуждают запрет на звонки в мессенджерах

Это подразумевает запрет IP-телефонии — звонков на мобильные и стационарные телефоны через интернет. В правительстве поспешили успокоить россиян: обычные пользователи по-прежнему смогут звонить друг другу внутри мессенджеров.

Источник: Ведомости
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