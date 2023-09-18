Теперь официально — The Elder Scrolls 6 не выйдет раньше 2026 года

Документы из судебного разбирательства Microsoft с американским антимонопольным органом в очередной раз подтвердили невеселый факт — новая часть The Elder Scrolls выйдет еще очень нескоро.

В таблице с играми компании вместо даты выпуска TES 6 было написано «неизвестно, релиз ожидается в 2026 или позже».

Это совпадает и с другими заявлениями представителей Microsoft и Bethesda, и с типичным для студии циклом разработки в 3-4 года. Запасаемся терпением!

Также в документах было указано, что игра выйдет на ПК и Xbox — никакого релиза на PlayStation или Switch в планах нет, по крайней мере сейчас.

Напомним, что предыдущая часть TES 5: Skyrim вышла в 2011-м, а TES 6 была анонсирована в 2018 году — уже пять лет назад.