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Сегодня, 13:05

Теперь для Counter-Strike 2 можно публиковать свои карты

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Counter-Strike 2.
Фото Valve

Valve добавила возможность публиковать пользовательские карты для Counter-Strike 2 в мастерской Steam. Это не только существенно облегчит публикацию работ от фанатов командного шутера, но и позволит поиграть на неофициальных серверах с картами от сообщества.

AWP_lego.
Фото Counter-Strike: Global Offensive

Создание пользовательских карт — неотъемлемая часть Counter-Strike. Нередко именно фанатские серверы и карты добавляли в игру различные режимы (например, зомби-режим или gungame) и культовые места:awp_lego или 35hp.

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