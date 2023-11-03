Теперь для Counter-Strike 2 можно публиковать свои карты

Valve добавила возможность публиковать пользовательские карты для Counter-Strike 2 в мастерской Steam. Это не только существенно облегчит публикацию работ от фанатов командного шутера, но и позволит поиграть на неофициальных серверах с картами от сообщества.

AWP_lego. Фото Counter-Strike: Global Offensive

Создание пользовательских карт — неотъемлемая часть Counter-Strike. Нередко именно фанатские серверы и карты добавляли в игру различные режимы (например, зомби-режим или gungame) и культовые места:awp_lego или 35hp.