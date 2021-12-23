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Темнокожий стример забанен на Twitch за расизм в отношении белых

04:27
Брюс Рэй.
Брюс Рэй.

Стриминговая платформа Twitch на неделю заблокировала канал Брюса «BruceDropEmOff» Рэя, сообщает Cybersport.

Стример заявил, что он получил бан после использования слова cracker в чате одной из трансляций. Cracker — сленговое выражение, которое можно перевести как «белый бедняк», являющееся пренебрежительным и оскорбительным обращением к белым американцам с низким уровнем достатка.

Стример также прикрепил скриншоты переписки, которая привела к блокировке канала: в ней Рэй утверждает, что белые люди слишком ранимые и не бывает расизма, направленного в их сторону. Кроме того, мужчина отметил, что использование слова cracker — не оскорбление, а констатация факта. Стример также заявил, что платформе стоит быть «столь же последовательной при защите цветных людей».

Брюс «BruceDropEmOff» Рэй — американский стример и видеоблогер. В основном проводит трансляции в категориях Just Chatting, IRL, GTA V и NBA 2K17. На его канал подписаны более 400 тысяч человек.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/other/news/twitch-zabanila-populyarnogo-temnokozhego-strimera-za-rasizm

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Евгений Петров все материалы автора
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