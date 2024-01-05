Телеведущая высмеяла прошедшего Тетрис игрока — в ответ высмеяли уже ее

Совсем недавно 13-летний мальчик по имени Уиллис Гибсон сделал то, на что ранее был способен только искусственный интеллект — а именно, прошел Тетрис.

В некоторых странах эта история попала на телевидение — и ведущая британского канала Sky News не придумала ничего лучше, чем закончить сюжет о достижении Гибсона словами: «Как мама я бы сказала ему просто остановиться, выйти на улицу и подышать воздухом. Пройти Тетрис — это не цель жизни».

Разумеется, ведущую тут же раскритиковали — не только разгневанные комментаторы, но и некоторые журналисты. Одни из них заметили, что сама она никаких рекордов в 13 лет не устанавливала, поэтому нечего вести себя столь самодовольно, другие — что если бы вместо Тетриса подросток установил рекорд в шахматах, то его бы отметили на уровне правительства.

Высказалась и мама Гибсона, заметив, что у того вполне себе есть жизнь вне игр, поэтому ничего против рекордов сына она не имеет.