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Сегодня, 10:48

Team Spirit тестирует Багынанова на роль снайпера в состав по CS:GO

Алина Савинова
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В состав Team Spirit по CS:GO проходит тесты российский киберспортсмен Эрхан gokushima Багынанов, сообщает Metaratings.ru.

Как отмечает источник, gokushima может заменить в ростере Игоря w0nderful Жданова.

На данный момент Багынанов представляет тег HOTU. За последние три месяца его рейтинг составил 1,31.

Team Spirit решилась изменить состав по CS:GO после провала на RMR к BLAST.tv Paris Major 2023, где коллектив занял 15-16 место. Ранее команда не прошла отборочные на IEM Dallas 2023 и заняла 21-28 место на ESL Pro League Season 17.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/team-spirit-testiruet-gokushima-na-rol-snaipera-v-sostav-po-cs-go-250367/
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