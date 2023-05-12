Team Spirit тестирует Багынанова на роль снайпера в состав по CS:GO

В состав Team Spirit по CS:GO проходит тесты российский киберспортсмен Эрхан gokushima Багынанов, сообщает Metaratings.ru.

Как отмечает источник, gokushima может заменить в ростере Игоря w0nderful Жданова.

На данный момент Багынанов представляет тег HOTU. За последние три месяца его рейтинг составил 1,31.

Team Spirit решилась изменить состав по CS:GO после провала на RMR к BLAST.tv Paris Major 2023, где коллектив занял 15-16 место. Ранее команда не прошла отборочные на IEM Dallas 2023 и заняла 21-28 место на ESL Pro League Season 17.