Team Secret подписала состав по Apex Legends

Организация Team Secret собрал состав по Apex Legends. В него вошли Ахмед "Yousif" Ад-Даббус, Грант "Aladdin" ЛаБелль и Пейтон "Peesh" Шутц.

Ранее коллектив занял третье место во втором сезоне APEX.PRO North America League, где также выступали Misfits, Fnatic, Tempo Storm и другие. Состав планирует поучаствовать в EXP Invitational, который пройдет в рамках X Games в Индианаполисе. Призовой фонд турнира составит 150 тысяч долларов.