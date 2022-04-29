Team Liquid запускает проект по поиску новых профессиональных игроков в Северной Америке

Киберспортивная организация Team Liquid запустила скаут-проект The Next Wave, нацеленный на поиск талантливых игроков в FPS в Северной Америке.

Скаут-проект будет сопровождаться сериалом из пяти эпизодов, финал которого будет транслироваться в прямом эфире на Twitch. Проект будет ориентирован на любителей и профессиональных игроков в FPS и создателей контента, а победитель конкурса получит денежный приз, контракт с Team Liquid и партнерский призовой пакет.

По словам Team Liquid, каждому, кто примет участие, будет предложено задание Aim Lab, созданное на основе основных принципов игрового процесса FPS.

22 лучших участника пройдут серию тестов, включающих трекинг, флики, выбор цели и другие. За участниками будет наблюдать судейская коллегия, и они будут исключаться, пока не останется только один.

Гэсэр Галсанов