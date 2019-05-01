Team Liquid заняла первое место в группе B после первого дня PUBG Europe League – Kick-off Cup. Коллектив набрал 43 очка. В тройку лучших также вошли FaZe Clan и Ninjas in Pyjamas.

Winstrike Team победила в последнем матче серии и заняла 7 место. Team SoloMid и G2 Esports заработали по 19 очков и расположились на 11 и 12 строчках соответственно. Аутсайдером группового этапа стала Inside Games – она набрала 11 очков.

Лидером группы А стала AVANGAR. Команда выиграла третий раунд и в сумме сделала 24 убийства. CrowCrowd заняла пятую строчку, Se7en eSports – шестую, TORNADO ENERGY остановилась на 11 месте, M19 – на 13-м, а Red Diamonds остановились на 15 строчке.

PEL Kick-off Cup проходит с 30 апреля по 5 мая в Берлине, Германия. 32 команды разыгрывают 125 тысяч долларов.