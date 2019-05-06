Team Liquid заняла первое место по итогам PUBG Europe League – Kick-off Cup и заработала 50 тысяч долларов. Она набрала 173 очка и сделала 99 убийств.

На втором месте расположилась Se7en eSports со 103 очками, а на третьем – FaZe Clan, набрав 89. В восьмерку лучших попали ещё два коллектива из СНГ – UNITY и Jokers. Они разместились на четвертом и седьмом месте соответственно.

Новый состав Natus Vincere занял 13 строчку в таблице и отстал от предыдущего ростера, который теперь выступает в UNITY, на девять позиций. AVANGAR набрала 59 очков и заняла девятое место. TORNADO ENERGY и Northern Lights Team оказались худшими по итогам финала, заняв 15 и 16 место соответственно.

Чемпион первой фазы PEL ENCE eSports закончил турнир на 11 месте. Финны набрали 51 очко, сделав 41 убийство.

Kick-off Cup проходил с 30 апреля по 5 мая в Берлине. Призовой фонд чемпионата составил 125 тысяч долларов.