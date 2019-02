Team Liquid распустила состав по Heroes of the Storm

Team Liquid закрыла подразделение по Heroes of the Storm. Клуб продлил контракты состава на один месяц, а также увеличил игрокам процент с прибыли от донатов на Twitch. Иван "Sportbilly" Котурич, Нилс "Nurok" Гебхардт и Деннис "HasuObs" Шнайдер станут стримерами организации.

14 декабря Blizzard Entertainment сообщила, что больше не будет поддерживать соревновательную сцену Heroes of the Storm. Представители компании объяснили решение оптимизацией ресурсов внутри студии. Основатель Team Liquid сообщил, что клуб не стал расторгать контракты с составом сразу после объявления разработчиков HotS, чтобы помочь игрокам адаптироваться к "новой жизни".

Состав Team Liquid по Heroes of the Storm сформировал бывший игрок клуба в StarCraft II Шон "Sheth" Симон в 2014 году. Коллектив занял 3-4 место на BlizzCon Exhibition Tournament 2014, победил на трех чемпионатах от PGL и DreamHack, а также попал в топ-4 2018 Heroes of the Storm Global Championship Finals.