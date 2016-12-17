Team Liquid расформировала состав по HotS

Голландская организация Team Liquid закрыла подразделение по дисциплине Heroes of the Storm, сообщает официальный сайт команды. Первый состав был сформирован в октябре 2014 года. С того времени коллектив часто менялся, при этом серьезных успехов ему так и не удалось. Таким образом, Team Liquid покинули Рауль "GerdamHerd" Сарбьер, Кристоф "Cris" Говитцке (оба – Германия), Даниэль "Shad" Гонсалес (Испания), Иван "Sportbilly" Котурич (Хорватия).

На сегодняшний день Team Liquid представлена в дисциплинах Dota 2, CS:GO, LoL, Halo, StarCraft II, Hearthstone, Smash, Street Fighter и Overwatch.