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Team Liquid победили Tundra в Европейской лиге DPC

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Лига DPC.

Team Liquid победили Tundra со счетом 2:1 в рамках матча первого дивизиона DPC лиги Европы.

Первая карта завершилась победой Team Liquid (27:22). На второй карте победителем стал коллектив Tundra (24:12). На третьей карте Liquid уверенно закрепили свое превосходство над противником — 37:9.

По итогу Team Liquid заняли четвертое место в турнирной таблице и со счетом 3:2. Следующие матчи команды пройдут против Gladiators и Nigma Galaxy.

Игры первого дивизиона DPC-лиги для Европы проходят с 14 марта по 20 апреля 2022 года. 8 команд разыграют 920 очков DPC, призовой фонд в 205 тысяч долларов, а также 4 слота на Stockholm Major.

Гэсэр Галсанов

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