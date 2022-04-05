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Team Liquid победила Entity на DPC лиге Европы

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Team Liquid победила Entity на DPC лиге Европы.

5 апреля в первом дивизионе DPC лиги Европы прошел матч между Team Liquid и Entity Gaming. Победа досталась коллективу Team Liquid cо счетом 2-1.

Первая карта продлилась 58 минут и закончилась победой Entity cо счетом 33-21. Вторая карта завершилась уверенной победой Liquid со счетом 50-19. На третьей карте игра смогла зайти в глубокий лейт и закончилась на 58-й минуте победой Liquid 45-21.

Матчи первого дивизиона DPC-лиги для Европы проходят с 14 марта по 20 апреля 2022 года. 8 команд разыграют 920 очков DPC, призовой фонд в 205 тысяч долларов, а также 4 слота на Stockholm Major.

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