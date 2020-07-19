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Team Envy и Immortals выступят на PAX Arena Invitational по Valorant

08:05

Организаторы PAX Arena Invitational объявили последних участников турнира по Valorant. Приглашения получили Team Envy, Immortals, Sentinels и Homeless, а также команда стримера Kephrii.

PAX Arena Invitational входит в серию Ignition Series — чемпионат пройдет при поддержке Riot Games. На турнире 16 профессиональных составов и четыре команды инфлюенсеров из Северной Америки разыграют 25 тысяч долларов. Соревнование состоится 22-26 июля.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/valorant/news/team-envy-i-immortals-vystupyat-na-pax-arena-invitational-po-valorant

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