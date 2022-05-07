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Team Aster победили PSG.LGD в матче за выход в гранд-финал региональных финалов DPC China

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Team Aster победили PSG.LGD в матче за выход в гранд-финал региональных финалов DPC China.

В финале верхней сетки региональных финалов второго сезона Dota Pro Circuit для Китая прошла встреча между PSG.LGD и Team Aster. Матч закончился победой Team Aster со счетом 2-0.

Первая карта игры прошла за 28 минут и завершилась разгромом LGD со счетом 31-13. Вторая карта закончилась за 38 минут победой Aster со счетом 26-15.

Team Aster после победы в этом матче проходят в гранд-финал турнира, где встретятся с победителем финала нижней сетки.

Региональные финалы второго тура DPC China проходят с 6 по 8 мая онлайн. 4 команды участницы разыграют 100 000 долларов США и очки Dota Pro Circuit.

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