Таймс-сквер отдыхает: рекламу Mortal Kombat 1 запустили на огромной сфере в Лас-Вегасе

В сети появились ролики с впечатляющей рекламой Mortal Kombat 1 в Лас-Вегасе — персонажи игры появились на огромной светодиодной сфере.

Сфера на венецианском курорте — это огромный арт-проект, позволяющий воплощать самые необычные идеи и поражать всех зрителей своим масштабом. Ранее при помощи сферы люди могли увидеть анимации различных планет, а на этот раз счастливчикам удалось посмотреть на персонажей из файтинга.

В коротком видеоролике можно было заметить культовых персонажей — Лю Кана, Саб-Зиро, Скорпиона, Милину и Райдена.

Mortal Kombat 1 вышел 19 сентября для ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch.