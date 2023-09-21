Видеоигры
Новости
Главная
Видеоигры

Сегодня, 17:14

Таймс-сквер отдыхает: рекламу Mortal Kombat 1 запустили на огромной сфере в Лас-Вегасе

Владислав Шалганов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Mortal Kombat 1.
Фото NetherRealm Studios

В сети появились ролики с впечатляющей рекламой Mortal Kombat 1 в Лас-Вегасе — персонажи игры появились на огромной светодиодной сфере.

Сфера на венецианском курорте — это огромный арт-проект, позволяющий воплощать самые необычные идеи и поражать всех зрителей своим масштабом. Ранее при помощи сферы люди могли увидеть анимации различных планет, а на этот раз счастливчикам удалось посмотреть на персонажей из файтинга.

В коротком видеоролике можно было заметить культовых персонажей — Лю Кана, Саб-Зиро, Скорпиона, Милину и Райдена.

Райден в&nbsp;Mortal Kombat 11. Что происходит в Mortal Kombat 1 — объясняем сюжет игры

Mortal Kombat 1 вышел 19 сентября для ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch.

2
0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Отказаться нельзя подписывать. Где «красные линии» в декларациях о нейтралитете наших спортсменов? Колонка политолога
Россия и Белоруссия не заплатили взнос в ВАДА. Это начало нового конфликта?
Источник сообщил о задержании первых подозреваемых в гибели российских миротворцев
Минспорта отказалось платить ежегодный взнос в бюджет WADA размером $1,2 млн
На Украине прогремели взрывы после атаки ВСУ на Крым
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Алексадр Кадейкин назначен капитаном СКА после серии поражений
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Торпедо» Ларионова прервало победную серию
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА проиграл «Динамо» и потерпел четвертое поражение подряд
«Торпедо» Ларионова пока не проигрывает / Первое Зеленое дерби
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Московское «Динамо» по всем статьям переиграло армейцев
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
СКА снова отдал Мичкова в аренду «Сочи»
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
КХЛ оштрафовала Романа Ротенберга на 300 тысяч
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Русский программист создал приложение для настоящих фанатов GTA

Warface оставит только российские сервера — шутер убрали из Steam и Epic Games Store
Новости
RSS RSS
Все новости