Talon победили UD Vessuwan на DPC SEA по Dota 2

Матч второго дивизиона DPC лиги Юго-восточной Азии между командами UD Vessuwan и Talon закончился победой Talon со счетом 2:1.

Ситуация в турнирной таблице после матча гарантирует Talon проход в первый дивизион DPC лиги в Юго-восточной Азии даже в случае проигрыша ими последнего матча в сезоне. В данный момент Talon занимают первое место в своем дивизионе со счетом 6-0.

Ранее коллектив Talon подписал Ньенгару «23savage» Тирамаханона в качестве игрока первой позиции, что стало одним из самых громких трансферов сезона в Юго-восточной Азии.

Матчи второго дивизиона Dota Pro Circuit 2021/2022 для Юго-Восточной Азии проходят с 14 марта по 21 апреля. Восемь команд разыграют 75 000 долларов США и слот в первом дивизионе на следующий сезон.